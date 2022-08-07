военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гимнастка Полстяная: в марте запретили работать в России и пришлось сменить тренера

Короткая ссылка
Художественная гимнастка Елизавета Полстяная высказалась о смене тренера и запрете на работу в России.

«В середине марта мне поставили условие: я должна переехать, поскольку спортсмены олимпийской сборной не имеют права выступать и тренироваться в России. Через неделю после этого звонка перебралась в Латвию и начала работать с другим специалистом, потому что Наталья Владимировна не могла отправиться со мной. Три с половиной месяца работала там — слава богу, получился хороший контакт с новым тренером. Этот период был очень сложным для меня», — заявила Полстяная в интервью RT.

Ранее Полстяная поблагодарила фанатов за слова поддержки после исключения из сборной Латвии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить