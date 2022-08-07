Гимнастка Полстяная: в марте запретили работать в России и пришлось сменить тренера

Художественная гимнастка Елизавета Полстяная высказалась о смене тренера и запрете на работу в России.

«В середине марта мне поставили условие: я должна переехать, поскольку спортсмены олимпийской сборной не имеют права выступать и тренироваться в России. Через неделю после этого звонка перебралась в Латвию и начала работать с другим специалистом, потому что Наталья Владимировна не могла отправиться со мной. Три с половиной месяца работала там — слава богу, получился хороший контакт с новым тренером. Этот период был очень сложным для меня», — заявила Полстяная в интервью RT.

Ранее Полстяная поблагодарила фанатов за слова поддержки после исключения из сборной Латвии.