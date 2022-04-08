Плющенко: к сожалению, мы не смогли выйти на связь с Шаботовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о переговорах с украинской фигуристкой Анастасией Шаботовой.

«К сожалению, мы не смогли выйти на связь с Настей. Конечно, я не против поддержать её, но на данный момент никаких новостей нет», — цитирует Плющенко Sport24.

23 марта Шаботову исключили из состава сборной Украины. Такое решение было связано с лайком в социальных сетях. Фигуристке понравился пост Евгения Плющенко о поддержке спецоперации на Украине.

Узнав об этом инциденте, Плющенко пригласил девушку в сборную России и свою академию. Он подготовил все документы для её перевода.

Ранее Евгений Плющенко поделился мнением на тему смены российскими спортсменами гражданства на фоне отстранения от международных соревнований.