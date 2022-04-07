Плющенко: не менял бы гражданство на месте российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением на тему смены гражданства российскими спортсменами на фоне отстранения от международных соревнований.

«Смена спортивного гражданства — это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял. Давайте успокоимся. Надо немножко пожить. Думаю, в скором будущем всё встанет на свои места», — приводит слова Плющенко Sport24.

Олимпийский чемпион также призвал не связывать переманивание российских спортсменов за рубеж с текущими событиями. По его мнению, так было всегда.

Напомним, что МОК рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал возможную смену гражданства со стороны спортсменов из-за санкций в отношении России.