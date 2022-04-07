Плющенко: не менял бы гражданство на месте российских спортсменов

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением на тему смены гражданства российскими спортсменами на фоне отстранения от международных соревнований.
Плющенко: не менял бы гражданство на месте российских спортсменов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Смена спортивного гражданства — это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял. Давайте успокоимся. Надо немножко пожить. Думаю, в скором будущем всё встанет на свои места», — приводит слова Плющенко Sport24.

Олимпийский чемпион также призвал не связывать переманивание российских спортсменов за рубеж с текущими событиями. По его мнению, так было всегда.

Напомним, что МОК рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал возможную смену гражданства со стороны спортсменов из-за санкций в отношении России.

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