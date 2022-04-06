Жулин объяснил, почему не видит смысла в смене гражданства
- РИА Новости
«Насчёт перехода в другую страну: я не вижу смысла и объясню почему. Все же знают, что мы русские. И даже сменив флаг, ты остаёшься русским, и в мире это осознают. И никакой поддержки зрителей и судей у тебя не будет», — цитирует Жулина «Матч ТВ».
Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных турнирах. Отечественные фигуристы были вынуждены пропустить чемпионат мира 2022 года в Монпелье.
Ранее Татьяна Тарасова выразила мнение, что ISU сможет допустить российских спортсменов к соревнованиям, если решением вопроса будут заниматься компетентные люди.