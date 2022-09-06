Ле Таллек: ФИФА запретила мне выступать за сборную России

Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек рассказал, почему не сможет сыграть за сборную России.

«У меня есть российский паспорт. Я просил ФИФА три года назад, но там сказали нет. Да, я хочу, просил, но ФИФА отклонила просьбу. Почему? Потому что я играл за сборную Франции», — цитирует Ле Таллека ТАСС.

Напомним, что игрок присоединился к московскому клубу в летнее трансферное окно.

В 2020 году он получил российское гражданство. Его жена — россиянка, а сын имеет двойное гражданство: российское и французское.

Ранее в РФС рассказали о планах по обжалованию решения CAS об отстранении российских команд.