Ле Таллек: ФИФА запретила мне выступать за сборную России
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«У меня есть российский паспорт. Я просил ФИФА три года назад, но там сказали нет. Да, я хочу, просил, но ФИФА отклонила просьбу. Почему? Потому что я играл за сборную Франции», — цитирует Ле Таллека ТАСС.
Напомним, что игрок присоединился к московскому клубу в летнее трансферное окно.
В 2020 году он получил российское гражданство. Его жена — россиянка, а сын имеет двойное гражданство: российское и французское.
Ранее в РФС рассказали о планах по обжалованию решения CAS об отстранении российских команд.