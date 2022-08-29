В РФС рассказали о планах по обжалованию решения CAS об отстранении российских команд
«На данный момент рассматриваются апелляции российских клубов на решение о возможности приостанавливать контракты футболистов в одностороннем порядке. По этому поводу пока будут только предварительные заседания», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».
Он добавил, что CAS отклонил жалобу касаемо отстранения российских команд. Он отметил, что РФС будет подавать апелляцию, когда будет готов текст решения.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Кроме того, российские клубы не допущены к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
ФИФА также разрешила иностранным футболистам прерывать контракты с российскими клубами до завершения трудового соглашения.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев рассказал, почему в России публикуют записи переговоров арбитров, несмотря на запрет ФИФА.