В РФС рассказали о планах по обжалованию решения CAS об отстранении российских команд

Временно исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о процессе обжалования решения Спортивного арбитражного суда (СAS) об отстранении российских команд.

«На данный момент рассматриваются апелляции российских клубов на решение о возможности приостанавливать контракты футболистов в одностороннем порядке. По этому поводу пока будут только предварительные заседания», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Он добавил, что CAS отклонил жалобу касаемо отстранения российских команд. Он отметил, что РФС будет подавать апелляцию, когда будет готов текст решения.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Кроме того, российские клубы не допущены к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

ФИФА также разрешила иностранным футболистам прерывать контракты с российскими клубами до завершения трудового соглашения.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев рассказал, почему в России публикуют записи переговоров арбитров, несмотря на запрет ФИФА.