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Алаев рассказал, почему РФС публикует переговоры арбитров, несмотря на запрет ФИФА

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, почему в России публикуют записи переговоров арбитров, несмотря на запрет Международной федерации футбола (ФИФА).
Алаев рассказал, почему РФС публикует переговоры арбитров, несмотря на запрет ФИФА
  • РИА Новости

«Запрещено публиковать переговоры судей с VAR, но в рамках обучения — возможно. Вот мы и обучаем. Показываем, как оно работает», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что ФИФА запрещает выкладывать онлайн переговоры судей, на данный момент это невозможно. По его словам, он уверен, что к этому однажды смогут прийти.

16 августа клубы РПЛ единогласно проголосовали за избрание Александра Алаева новым руководителем лиги. Срок полномочий составит пять лет.

Ранее Алаев пообещал найти компромисс с болельщиками по вопросу Fan ID.

 

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