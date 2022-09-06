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«Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна

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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что «Норвич» не заплатил за аренду Матиаса Норманна.
«Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна
  • Legion-Media
  • © Focus Images

«Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна», — цитирует Рыскина Sport24.

Напомним, что игрок выступал за английский клуб в сезоне-2021/22.

5 сентября стало известно, что футболист завершает свой юридический переход в «Динамо» на правах аренды. В сборной Норвегии отказались от игрока, после того как узнали о возвращении Норманна в Россию.

Ранее главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал своё решение не вызывать Матиаса Норманна в команду после его перехода в «Динамо».

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