«Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна
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«Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна», — цитирует Рыскина Sport24.
Напомним, что игрок выступал за английский клуб в сезоне-2021/22.
5 сентября стало известно, что футболист завершает свой юридический переход в «Динамо» на правах аренды. В сборной Норвегии отказались от игрока, после того как узнали о возвращении Норманна в Россию.
Ранее главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал своё решение не вызывать Матиаса Норманна в команду после его перехода в «Динамо».