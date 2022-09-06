Тренер Норвегии об исключении Норманна: это решение не было сложным

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал своё решение не вызывать Матиаса Норманна в команду после его перехода в московское «Динамо».

«Это не было сложным решением для меня. Я сразу ему позвонил, когда мне сообщили, что он в России. Я сказал ему, что переход в российский клуб наверняка приведёт к отстранению. У него была возможность изменить решение», — цитирует тренера NRK.

Он добавил, что футболист выбрал неверное решение, у которого будут последствия. Он отметил, что игрок может когда-нибудь вернуться в команду, но текущее положение в мире не позволяет.

Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

5 сентября стало известно, что футболист завершает свой юридический переход в «Динамо» на правах аренды.

Ранее в Норвегии заявили об исключении хавбека «Ростова» Норманна из национальной сборной.