Жена футболиста Ле Таллека высказалась о возможном выступлении мужа за сборную России

Кристина Ле Таллек, жена получившего российское гражданство полузащитника французского «Монпелье» Дамьена Ле Таллека, заявила, что её муж готов выступать за сборную России по футболу.

По её словам, друзья и знакомые обрадовались, когда узнали, что её супруг получил паспорт гражданина РФ. Она призналась, что поздравления приходят до сих пор.

«По поводу игры за сборную России рассуждать пока рано, так как действительно есть сложности. В данный момент юристы занимаются нюансами данной процедуры. Если у Дамьена появится возможность играть за сборную, он согласится — он уже много лет следит за всеми играми нашей национальной команды и в целом за Премьер-лигой», — цитирует Кристину Sport24.

Она также рассказала, что к игроку после этого события проявили интерес несколько российских клубов, и отметила, что их семье стало бы проще, если бы муж играл в России.

«Больше не нужно будет летать каждый месяц друг к другу, с ребёнком. Сейчас с этим стало особенно тяжело: пандемия, нет прямых рейсов. Но я точно не жалуюсь: нас абсолютно устраивает город и тот факт, что у Дамьена хороший контракт в Лиге 1», — добавила Кристина Ле Таллек.

В апреле нынешнего года игрок «Монпелье» получил вид на жительство в России. Он не был заигран за сборную Франции и выражал надежду побороться за попадание в состав национальной команды России.

С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал за саранскую «Мордовию», за которую провёл 44 матча и забил один мяч.

Ранее агент Ле Таллека заявил, что пока не время говорить, что его клиент теперь будет играть за сборную России.