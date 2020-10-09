Агент Ле Таллека: пока не время говорить, что он теперь будет играть за сборную России

Адриан Алиай, агент французского полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека, прокомментировал новость о получении его клиентом российского гражданства.

«Дамьен получил российский паспорт, но пока не время говорить, что он теперь сможет играть за национальную сборную. Может ли он перейти в российский клуб теперь? Не могу пока об этом говорить», — цитирует Алиая Sport24.

В апреле нынешнего года игрок «Монпелье» получил вид на жительство в России. Он не был заигран за сборную Франции и выражал надежду побороться за попадание в состав национальной команды России.

С 2014 года по 2015-й Ле Таллек выступал за саранскую «Мордовию», за которую провёл 44 матча и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство.