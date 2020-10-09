Агент Ле Таллека: пока не время говорить, что он теперь будет играть за сборную России

Короткая ссылка
Адриан Алиай, агент французского полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека, прокомментировал новость о получении его клиентом российского гражданства.
Агент Ле Таллека: пока не время говорить, что он теперь будет играть за сборную России
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Дамьен получил российский паспорт, но пока не время говорить, что он теперь сможет играть за национальную сборную. Может ли он перейти в российский клуб теперь? Не могу пока об этом говорить», — цитирует Алиая Sport24.

В апреле нынешнего года игрок «Монпелье» получил вид на жительство в России. Он не был заигран за сборную Франции и выражал надежду побороться за попадание в состав национальной команды России.

С 2014 года по 2015-й Ле Таллек выступал за саранскую «Мордовию», за которую провёл 44 матча и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить