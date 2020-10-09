Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

30-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек получил российский паспорт.

«Счастлив, что теперь являюсь гражданином этой великой страны», — цитирует Ле Таллека РИА Новости.

В апреле нынешнего года игрок «Монпелье» получил вид на жительство РФ. Он не был заигран за сборную Франции и выражал надежду побороться за попадание в состав национальной команды России.

С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал за саранскую «Мордовию», за которую провёл 44 матча и забил один мяч.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уходе Эльдора Шомуродова, Бахтиёра Зайнутдинова и Ивелина Попова.