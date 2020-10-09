Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

Короткая ссылка
30-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек получил российский паспорт.
Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Счастлив, что теперь являюсь гражданином этой великой страны», — цитирует Ле Таллека РИА Новости.

В апреле нынешнего года игрок «Монпелье» получил вид на жительство РФ. Он не был заигран за сборную Франции и выражал надежду побороться за попадание в состав национальной команды России.

С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал за саранскую «Мордовию», за которую провёл 44 матча и забил один мяч.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уходе Эльдора Шомуродова, Бахтиёра Зайнутдинова и Ивелина Попова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить