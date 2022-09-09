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Акинфеев назвал Сафонова лучшим вратарём в России на данный момент

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове.
Акинфеев назвал Сафонова лучшим вратарём в России на данный момент
  • РИА Новости

«Матвей Сафонов — лучший вратарь в России? На данный момент да. В чём я вижу его недостатки? Недостатки вратаря — это всегда голы. Даже если ты не виноват, то всё равно приплетут, что ты пропустил с 25 м, это у тебя не первый такой пропущенный мяч. Надо смотреть на игру в целом», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу». 

Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года и провёл за клуб 117 матчей, пропустив 138 мячей и 34 раза оставив ворота нетронутыми. 

В 2021 голкипер дебютировал за национальную команду в матче с Польшей.

Ранее Акинфеев признался, что пока не собирается становиться тренером после завершения карьеры.

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