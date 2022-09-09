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Акинфеев заявил, что сейчас не планирует становиться тренером

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Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что пока не собирается становиться тренером после завершения карьеры.
Акинфеев заявил, что сейчас не планирует становиться тренером
  • РИА Новости

«Не знаю, что будет дальше, но на лицензию я пока учиться не собираюсь и не хочу, потому что вся моя жизнь — это футбол. Мне хочется хотя бы, как Карпин, отдохнуть какое-то время. Тогда уже будет понятно, захочу ли я быть тренером», — сказал Акинфеев в интервью «Коммент.Шоу» во «ВКонтакте».

Он также заявил, что не считает себя ни играющим тренером, ни тренером вратарей, даже несмотря на опыт. По его словам, ему не нужна эта роль, пока у него есть контракт и силы.

Акинфеев присоединился к ЦСКА в 2002 году. В составе армейцев он провёл 713 матчей, 302 из которых отстоял на ноль.

В девятом туре Российской премьер-лиги ЦСКА встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт 10 сентября. Начало — в 17:30 мск.

Ранее Акинфеев поделился мнением о введении Fan ID.

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