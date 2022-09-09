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Акинфеев рассказал, как у футболистов проверяют Fan ID перед матчами

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).
Акинфеев рассказал, как у футболистов проверяют Fan ID перед матчами
  • РИА Новости

«Сейчас ты приезжаешь на стадион, останавливают автобус, заходит человек и 10 минут ходит по автобусу и проверяет Fan ID. Для меня это вообще непонятно. Ты вроде футболист, приехал на стадион, а тебя пропикивают, прищёлкивают. Я говорю: «Может, ещё карманы вывернуть?» — сказал Акинфеев в интервью «Коммент.Шоу» во «ВКонтакте».

Он также заявил, что общался с болельщиками из фанатских группировок, которые сказали, что до упора не будут посещать матчи. По его словам, спортивные соревнования должны быть полностью открытыми.

«Фанатов я понимаю по одной простой причине. Любой человек не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные, а кто-то может посчитать это оскорбительным», — добавил Акинфеев.

Согласно принятому закону, проход фанатов на спортивные соревнования должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее сообщалось, что Fan ID продолжит действовать в России.

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