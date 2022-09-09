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Мостовой считает ЦСКА фаворитом в матче с «Краснодаром»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Краснодаром».
Мостовой считает ЦСКА фаворитом в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Для меня в этой встрече фаворит — ЦСКА. По простой причине: играет дома. «Краснодар» — молодец! Вряд ли кто-то ожидал, что они будут находиться так высоко. Они хорошо играют, всё у них получается, идёт кураж. Плюс в команде раскрылся Эдуард Сперцян, который в бомбардирской гонке лидеров», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

По его словам, армейский клуб является фаворитом в матче с Краснодаром». Он также подчеркнул, что у ЦСКА состав сильнее, чем у «быков».

Встреча ЦСКА и «Краснодара» пройдёт 10 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30.

Напомним, что ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Лидер — «Зенит» (20 очков). Краснодарский клуб расположился на третьей позиции (17 очков).

Ранее экс-форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов расторг контракт с «Уфой».

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