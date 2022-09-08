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Тренер «Амкала» — о работе с Чаловым: у Фёдора выросли силовые показатели

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Тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал о работе с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.
Тренер «Амкала» — о работе с Чаловым: у Фёдора выросли силовые показатели
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мы избавили его от проблем с коленом: укрепили мышцы-стабилизаторы, увеличили мобильность суставов и снизили количество травм. Также у него выросли силовые показатели», — цитирует Нагибина «Советский спорт».

Он добавил, что консультировал Чалова, когда тот выступал в «Базеле». В швейцарском клубе просили писать программы на английском, поэтому тренеру пришлось повысить уровень владения языком.

24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее Максим Нагибин рассказал об уровне российского чемпионата по физической подготовке.

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