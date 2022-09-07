«Показать, что мы живы»: Карпин о матче Россия — Киргизия, отсутствии ветеранов и продлении контракта со сборной

Проведение товарищеского матча с Киргизией в нынешних условиях — большой успех для сборной России по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер Валерий Карпин. По его мнению, игроки по-прежнему хотят представлять страну, и такие встречи могут наглядно продемонстрировать, что команда существует и живёт. Также наставник объяснил, почему не вызвал на сбор легионеров и ветеранов, рассказал, обсуждал ли с РФС вопрос продления контракта, и ответил, как относится к организации выставочной игры с коллективом Медиалиги.

До недавнего времени было непонятно, чем сборная России будет заниматься в конце сентября. Из-за отстранения от международных турниров подопечные Валерия Карпина потеряли возможность выступать в Лиге наций, а с организацией товарищеских матчей дело тоже обстояло непросто. По понятным причинам договориться о спарринге с европейской командой было практически невозможно, а проведение встречи с представителем другой конфедерации неминуемо сопровождалось рядом проблем, в том числе логистических. В связи с этим в определённый момент вполне мог встать вопрос о целесообразности вызова игроков из клубов, но соперник всё же был найден.

Как сообщили в пресс-службе РФС, 24 сентября сборная России выйдет на поле в Бишкеке, где впервые в своей истории сыграет с Киргизией, а в ноябре может ещё помериться силами с Ираном. Правда, в последнем случае сторонам предстоит определиться с датой. На 18-е число запланировано проведение встреч групповой стадии Кубка России, в которых будут задействованы многие представители национальной команды, а уже спустя трое суток трёхкратные обладатели Кубка Азии сразятся с Англией на чемпионате мира в Катаре.

Зато уже известно, что для подготовки к противостоянию с Киргизией в Новогорск прибудут сразу 35 футболистов, многие из которых впервые получили вызов в сборную. Среди них голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев, защитник «Сочи» Артём Макарчук, опорник «Локомотива» Артём Карпукас и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. При этом в расширенном списке ожидаемо не оказалось ни одного из отечественных легионеров, включая хавбека «Монако» Александра Головина. И как сказал на специально организованной пресс-конференции Карпин, в сложившихся условиях было логично отказаться от его услуг.

«Возможность познакомиться с новыми футболистами»

— Чем обусловлено отсутствие в списке россиян, выступающих за рубежом?

— Логистика сейчас не позволяет быстро добраться. С Сашей Головиным разговаривали. У него более чем достаточно практики в клубе — чемпионат, еврокубки. Да и перелёт в Бишкек, возвращение обратно... Двое-трое суток тратить на такие поездки. Кроме того, наших легионеров мы уже знаем. В их случае всё зависит от их состояния в конкретный момент. Лёша Миранчук пока травмирован. По большому счёту только Головин мог бы нам помочь.

— В составе очень много новичков, но при этом практически отсутствуют ветераны. С чем это связано?

— Пока никто не знает, когда нас снова допустят к международным турнирам. Поэтому есть возможность познакомиться с новыми футболистами. Сейчас у нас нет ни одного игрока старше 30 лет… В расширенном списке были бы ещё люди, но некоторые получили повреждения. Те же Александр Черников, Руслан Литвинов. Не хочу никого забыть. Понятно, 35 человек на одну встречу не нужно. В окончательный список войдут 23 полевых игрока, наверное, ещё три вратаря. Но по голкиперам все вопросы к Виталию Витальевичу (Кафанову. — RT).

— С чем связан невызов полузащитника ЦСКА Ивана Облякова?

— Есть другие. Обляков всем устраивает, но есть те, кто устраивает больше. Сейчас мы пригласили 35 человек. Надо было звать 80?

— Вызов хавбека «Крыльев Советов» Александра Коваленко продиктован его уровнем или желанием сработать на опережение? Ведь футболист имеет армянские корни и может выступать за другую сборную.

— Может, ещё у кого-то существует возможность представлять не Россию, а другую страну? Наверное, есть. Сейчас я говорил, что нам нужно познакомиться с молодыми спортсменами, которые не были в сборной. Достоин ли Коваленко попасть в расширенный список? Считаю, что да. Причина в игровых качествах, а не в наличии другого паспорта.

— Зато в состав попал Арсен Захарян, у которого в конце августа сорвался переход в «Челси». Общались с ним по этому поводу?

— Он играл с «Ростовом» в Кубке России. Это было за день до того, как сообщили, что трансфер не состоится. После матча перекинулись парой фраз. У него абсолютно нормальное состояние, где-то было сожаление из-за того, что это не свершилось. Готов ли он к такому вызову, можно проверить в одном случае — ехать туда и попробовать. Мне кажется, делать это нужно однозначно. Вернуться сюда он всегда успеет.

«В нынешних условиях сыграть с Киргизией — это успех»

— Насколько важным вы считаете проведение матчей с такими соперниками, как Киргизия?

— Даже говорить не стоит. Это необходимо на 300%. Собраться, показать, что мы есть, мы живы, у нас есть сборная. Давайте не будем друг друга обманывать. В нынешних условиях сыграть с Киргизией — это успех.

— Ходят слухи, что в ноябре Россия проведёт ещё две товарищеские встречи. В одной из них её оппонентом может стать Иран, также есть слухи о переговорах с Боснией и Герцеговиной. Вы довольны таким уровнем противников?

— Как уже сказал, неважно, доволен я или нет. Вы все понимаете, какая обстановка. Что есть, то есть. То, что с нами готовы играть эти сборные, уже успех. Иран попал на чемпионат мира, занимает высокое место в рейтинге ФИФА. Другое дело, есть вопрос по датам. Если правильно помню, уже 21 ноября Иран стартует на чемпионате мира. Поэтому пока непонятно, когда сможет встретиться с нами. Возможно, 15—16 числа. Но у нас на 12-е запланирован тур РПЛ… Переносить встречи чемпионата страны тоже невозможно, потому что там есть ещё Кубок. Эти вещи надо проработать. РФС и РПЛ должны изучить вопрос.

Но игры в ноябре нам очень нужны. Как клубный тренер мог бы предложить, если это возможно, два матча Кубка, запланированные на 18—19 ноября, сыграть в конце месяца — после 20-го числа. И закончить сезон как обычно: в конце ноября — начале декабря. Тогда отпуск у футболистов был бы не 50—60 дней, а меньше, что правильно.

— Пока выходит так, что оба раза россияне выступят в гостях. С чем это связано?

— Понятно, что нам бы хотелось всегда играть дома… Но нынешняя ситуация не позволяет нам диктовать условия. Давайте на землю спустимся.

— В чём заключается мотивация выступать за национальную команду в нынешних условиях?

— Нет официальных матчей, поэтому необходимо проводить хотя бы товарищеские. Уверен, футболисты хотят сыграть за сборную, пусть даже в контрольных встречах.

— Как вы думаете, как долго продлится отстранение России от международных турниров?

— Что вы хотите, чтобы я сказал? Когда нас вернут? Не знаю.

— Рассматривались ли варианты проведения контрольных матчей с командами РПЛ?

— Да. Такие идеи были. Хотя впоследствии это могло иметь поддержку, ради шутки даже предложил сыграть с «Ростовом». Тогда с одной скамейки руководил бы обеими командами. Был также вариант собрать две сборные, без разделения на первую и вторую, провести встречу между собой. Обсуждался возможный матч со звёздами РПЛ. Но в итоге нашли соперников. Поэтому пока эти задумки на паузе.

— В последнее время большую популярность обрела Медиалига. Не думали помериться силами с одним из её представителей?

— Как вариант. Но я думаю, это больше похоже на шоу. Эти команды сейчас участвуют в Кубке, это вызывает интерес, как мне кажется, больше у молодой аудитории и у вас, журналистов.

«Решение за союзом, а не за мной»

— Ваш контракт с национальной командой рассчитан до конца 2022 года. Уже были переговоры с РФС о продлении соглашения?

—Никаких разговоров по этому поводу не было. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. После ноябрьских матчей будем разговаривать, общаться. Думаю, сейчас не тот момент. Пока меня это не волнует. Много других забот.

— Есть ли вас желание остаться во главе сборной и влияет на это её нынешний статус?

— Никак не влияет. РФС пошёл навстречу и взрослой, и молодёжной командам. Михаил Галактионов и я работаем, не простаиваем. Дополнительная нагрузка есть, но она не такая большая. Не вижу проблем, если так всё будет продолжаться дальше. Конечно, если это будет интересно и выгодно РФС. Тут решение за союзом, не за мной.

— Планируете поехать в Катар на чемпионат мира?

—Нет. Будучи тренером клуба, никогда не посещал мундиаль. И непонятно, зачем мне сейчас это делать. Пока неясно, когда закончится эта часть сезона. Надо заниматься «Ростовом». В чём смысл этой поездки?

— Посмотреть на мировые тенденции.

— Они выглядят по телевизору точно так же, как с трибун. Это однозначно. Матчи можно посмотреть, скачать, промотать вперёд-назад, разложить по полочкам.

— На прошлой неделе с поста главного тренера «Химок» был уволен Николай Писарев. Продолжит ли он работу в сборной и как это повлияет на ситуацию с Юрием Никифоровым?

— Писарев уже вернулся к работе, Никифоров тоже остаётся в штабе. Просто будет ещё один ассистент.

— За последнее время чемпионат России покинуло множество легионеров, вследствие чего больше практики стали получать отечественные футболисты. Эффект от этого заметен?

— Появилось ли больше русских игроков — да. Количественно их стало больше. По качеству пока сложно делать выводы… Это плюс, что больше россиян стали получать шанс проявить себя, как это происходит в «Ростове» или «Краснодаре». Но во многих командах россияне проводят на поле не так много времени, как бы нам хотелось. Те же Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Алексей Сутормин.