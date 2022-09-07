Кичин: сборной Киргизии будет интересно сыграть с Россией

Защитник «Енисея» и сборной Киргизии Валерий Кичин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России.

«Это хорошая новость. Сборная России — это хороший и сильный соперник. Но всё равно всегда интересно играть с такими командами, да ещё и при домашних трибунах. Мы будем играть на победу», — цитирует Кичина Sport24.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Валерий Газзаев объяснил, почему сборная России должна проводить товарищеские матчи.