Газзаев объяснил, почему сборная России должна проводить товарищеские матчи

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение сборной России по футболу провести товарищеские матчи с командами Киргизии и Ирана.

«Думаю, что как можно больше матчей сборная должна проводить. Нужно проводить не только такие контрольные матчи, но и кратковременные сборы, потому что надо отбирать костяк национальной команды. Мы должны быть готовы, несмотря на эти сложности и изоляцию», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии и Ирана.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Вячеслав Колосков поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих матчах.