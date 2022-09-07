Газзаев объяснил, почему сборная России должна проводить товарищеские матчи
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«Думаю, что как можно больше матчей сборная должна проводить. Нужно проводить не только такие контрольные матчи, но и кратковременные сборы, потому что надо отбирать костяк национальной команды. Мы должны быть готовы, несмотря на эти сложности и изоляцию», — цитирует Газзаева «Чемпионат».
7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии и Ирана.
Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.
Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее Вячеслав Колосков поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих матчах.