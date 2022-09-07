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Колосков поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих матчах

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил соперников сборной России — команды Киргизии и Ирана.
Колосков поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих матчах
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Азиатская конфедерация не имеет никакого отношения к УЕФА. Конечно, можно ещё южноамериканскую конфедерацию попросить, но слишком тяжёлые перелёты, поэтому в этом нет смысла. Тут всё рядом. Было бы хорошо увидеть нашу команду в деле», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи команды с Киргизией (24 сентября) и Ираном (ноябрь).

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Валерий Карпин высказался о сентябрьском сборе национальной команды.

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