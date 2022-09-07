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Карпин: мы рады возможности вновь собраться и провести полноценный сбор

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о сентябрьском сборе команды.
Карпин: мы рады возможности вновь собраться и провести полноценный сбор
  • РИА Новости

«Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков», — цитирует Карпина сайт РФС.

7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи команды с Киргизией (24 сентября) и Ираном (ноябрь).

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что сборная России в ноябре может провести домашний матч с Боснией и Герцеговиной.

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