Карпин: мы рады возможности вновь собраться и провести полноценный сбор
- РИА Новости
«Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков», — цитирует Карпина сайт РФС.
7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи команды с Киргизией (24 сентября) и Ираном (ноябрь).
Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.
Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что сборная России в ноябре может провести домашний матч с Боснией и Герцеговиной.