СЭ: Сборная России в ноябре может провести домашний матч с Боснией и Герцеговиной

Сборная России по футболу в ноябре может провести матч с командой Боснии и Герцеговины.

По информации «Спорт-Экспресс», в ноябре подопечные Валерия Карпина проведут домашний матч со сборной Боснии и Герцеговины.

7 сентября стало известно, что в сентябре национальная команда сыграет со сборными Киргизии и Ирана.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Анзор Кавазашвили поддержал решение сборной России по футболу провести товарищеский матч с Киргизией.