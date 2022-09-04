Кавазашвили поддержал решение сборной России по футболу провести товарищеский матч с Киргизией

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что сборная России по футболу может провести в сентябре контрольный матч с Киргизией.

«Нам нужны любые связи, абсолютно любые. Не потому, что мы ищем слабые или средние сборные, для того чтобы обыграть их и самоутвердиться. Нам нужны укрепления политических и спортивных связей. А политику можно укреплять через товарищеские игры, через совместные мероприятия», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Он также подчеркнул, что сборная России будет играть с любой командой, которая относится к стране с доверием и уважением.

СМИ сообщали, что после сборов российской команды в сентябре команда вылетит в Бишкек, если договорённость о матче будет достигнута.

Ранее в пресс-службе Федерации футбола Киргизии отреагировали на информацию о матче с Россией.