В пресс-службе Федерации футбола Киргизии отреагировали на информацию о матче с Россией

В пресс-службе Федерации футбола Киргизии (ФФК) прокомментировали информацию о том, что сборная страны встретится с национальной командой России в товарищеском матче.

«Команда сыграет товарищеские матчи. Более подробная информация — с какими командами пройдут встречи и даты матчей — будет сообщена дополнительно. Пока идёт переговорный процесс», — приводит слова пресс-службы ФФК Sport24.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может сыграть с национальной командой Киргизии.