«РБ Спорт»: сборная России по футболу может сыграть с Киргизией

Сборная России по футболу может сыграть с национальной командой Киргизии.

После сборов российской команды в сентябре команда вылетит в Бишкек, если договорённость о матче будет достигнута, сообщает «РБ Спорт».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по футболу проведёт товарищеские матчи с командами Белоруссии и Казахстана в сентябре.