Молодёжная сборная России по футболу сыграет с Белоруссией и Казахстаном в сентябре

Молодёжная сборная России по футболу проведёт товарищеские матчи с командами Белоруссии и Казахстана в сентябре.

21 и 24 сентября молодёжная сборная России сыграет два контрольных матча со сборной Белоруссии и Казахстана, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Уточняется, что обе встречи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора, который состоится в Белоруссии. Матчи пройдут в Борисове и Минске.

Тренерский штаб на ближайший сбор планирует вызвать игроков 2002 года рождения и младше с целью дальнейшего просмотра и анализа кандидатов.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил о неофициальных контактах с УЕФА по вопросу отстранения российских команд и сборных от участия в международных соревнованиях.