Алаев рассказал о неофициальных контактах с УЕФА про отмену бана России

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил о неофициальных контактах с УЕФА по вопросу отстранения российских команд и сборных от участия в международных соревнованиях.

«Коллеги из УЕФА всё понимают. Понятно, что по результатам этих неофициальных контактов они доносят свою позицию, мы — свою. Очень деликатный процесс, но они всё читают и мониторят», — цитирует Алаева «Чемпионат».

По его словам, в неформальном разговоре сообщалось, что как только ситуация нормализуется, так будет обсуждаться возвращение.

«Я чувствую, что Чеферину небезразлична наша судьба. Вы же понимаете, в какой он оказался ситуации», — заключил Алаев.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об отсутствии российских команд в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.