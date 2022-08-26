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Алаев рассказал о неофициальных контактах с УЕФА про отмену бана России

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил о неофициальных контактах с УЕФА по вопросу отстранения российских команд и сборных от участия в международных соревнованиях.
Алаев рассказал о неофициальных контактах с УЕФА про отмену бана России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Коллеги из УЕФА всё понимают. Понятно, что по результатам этих неофициальных контактов они доносят свою позицию, мы — свою. Очень деликатный процесс, но они всё читают и мониторят», — цитирует Алаева «Чемпионат».

По его словам, в неформальном разговоре сообщалось, что как только ситуация нормализуется, так будет обсуждаться возвращение.

«Я чувствую, что Чеферину небезразлична наша судьба. Вы же понимаете, в какой он оказался ситуации», — заключил Алаев.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об отсутствии российских команд в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

 

 

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