Мостовой — о жеребьёвке ЛЧ: как будто мы живём не с ними, в другой реальности

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об отсутствии российских команд в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

«Ощущение, что мы наблюдаем за праздником футбола. Скоро чемпионат мира, и мы также будем просто наблюдать. Как будто мы живём не с ними, в другой реальности, смотрим кино», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.