ПСЖ сыграет в одной группе с «Ювентусом» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов

В Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

По итогам жеребьёвки 32 команды были разбиты на восемь групп.

Группа А — «Аякс» (Нидерланды), «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия);

Группа В — «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Брюгге» (Франция);

Группа С — «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Интер» (Италия), «Виктория Пльзень» (Чехия);

Группа D — «Айнтрахт» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Марсель» (Франция);

Группа E — «Милан» (Италия), «Челси» (Англия), «Зальцбург» (Германия), «Динамо» (Загреб);

Группа F — «Реал» (Испания), «РБ Лейпциг» (Германия), «Шахтёр» (Украина), «Селтик» (Шотландия);

Группа G — «Манчестер Сити» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Копенгаген» (Дания);

Группа H — ПСЖ (Франция), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль).

Групповые этапы ЛЧ начнутся 6 сентября.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённую версию рейтинга.