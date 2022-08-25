Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённую версию рейтинга.

Сборная России продолжает занимать в рейтинге 35-е место (1493,42 балла). Лидером является команда Бразилии, имея в активе 1837,56 балла. В тройку входят сборные Бельгии и Аргентины — 1821,92 и 1770,65 балла.

ФИФА и Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Кроме того, российские клубы не допущены к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

СМИ сообщают, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Ирана в сентябре.

Ранее сообщалось, что в групповом этапе Лиги чемпионов будет только один российский футболист.