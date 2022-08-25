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В групповом этапе Лиги чемпионов будет только один российский футболист

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Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

В составах участников группового этапа Лиги чемпионов есть только один российский футболист — вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле 25 августа. Начало — в 19:00 мск.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее определились все участники группового этапа Лиги чемпионов — 2022/23.

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