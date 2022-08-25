Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов — 2022/23

Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

Состав корзин при жеребьёвке группового раунда выглядит следующим образом:

Первая корзина: «Реал» (Испания), «Айнтрахт» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Милан» (Италия), «Бавария» (Германия), ПСЖ (Франция), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды).

Вторая корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Севилья» (Испания), «РБ Лейпциг» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия).

Третья корзина: «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Зальцбург» (Германия), «Шахтёр» (Украина), «Интер» (Италия), «Наполи» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Спортинг» (Португалия), «Байер» (Германия).

Четвёртая корзина: «Марсель» (Франция), «Брюгге» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль).

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле 25 августа. Начало — в 19:00 мск.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее загребское «Динамо» разгромило «Будё-Глимт» с Хайкиным и вышло в групповую стадию ЛЧ.