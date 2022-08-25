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Загребское «Динамо» разгромило «Будё-Глимт» с Хайкиным и вышло в групповую стадию ЛЧ

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Загребское «Динамо» победило «Будё-Глимт» во втором матче финального квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Игра прошла на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Динамо» отличились Мислав Оршич (4-я минута), Бруно Петкович (25-я), Йосип Дрмич (116-я) и Петар Бочкай (120-я). У «Будё-Глимт» забил Альберт Грёнберк.

Первый матч между командами завершился победой «Будё-Глимт» — 1:0. По сумме двух встреч в групповую стадию прошёл хорватский клуб.

Ранее «Копенгаген» сыграл вничью с «Трабзонспором» и прошёл в групповой этап Лиги чемпионов.

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