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Газзаев: Карпин правильно делает, что даёт шанс новым игрокам в сборной России

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил расширенный список игроков, которых на осенние товарищеские матчи вызвал в сборную России Валерий Карпин.
Газзаев: Карпин правильно делает, что даёт шанс новым игрокам в сборной России
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Сейчас есть возможность просмотреть потенциальных кандидатов в национальную сборную: тех, кто сегодня выделяется. Думаю, это достаточно хорошая мотивация и стимул. Главный тренер абсолютно правильно делает, что сегодня даёт возможность игрокам, которые ранее не привлекались в национальную сборную», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент есть возможность экспериментировать и просматривать большее количество футболистов.

7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи команды со сборными Киргизии (24 сентября) и Ирана (ноябрь).

Матч с командой Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший тренер «Химок» Евгений Бушманов высказался о расширенном списке сборной России по футболу на осенние учебно-тренировочные сборы.

 

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