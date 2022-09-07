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Бушманов оценил расширенный список сборной России на матч с Киргизией

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Бывший тренер «Химок» Евгений Бушманов высказался о расширенном списке сборной России по футболу на осенние учебно-тренировочные сборы.
Бушманов оценил расширенный список сборной России на матч с Киргизией
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Скорее всего, Россия должна иметь преимущество в игре против такой сборной. Другое дело, что в нынешних условиях играть всё равно нужно просто, чтобы вместе собраться, сыграть игру. Понятно, что соперник не самый сильный, но что есть», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

Он также подчеркнул, что сборная России в матче с Киргизией является фаворитом, так как уровень футболистов разный.

7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи команды со сборными Киргизии (24 сентября) и Ирана (ноябрь).

Матч с командой Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил соперников сборной страны — команды Киргизии и Ирана.

 

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