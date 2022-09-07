Колосков: после матча с Киргизией другие федерации не будут бояться играть со сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что руководители национальных футбольных федераций могут задуматься о возможности проведения товарищеских матчей со сборной России после того, как она сыграет с командами Киргизии и Ирана.

«У нас очень ограниченный выбор соперников в связи с теми санкциями, которые на нас наложил УЕФА, но это не касается остальных континентов. Все побаиваются, честно говоря, поскольку с ФИФА шутки плохи, и поэтому, прежде чем принимать решение, ведутся консультации», — приводит слова Колоскова ТАСС.

По его словам, очень хорошо, что РФС договорился с федерациями футбола отдельных стран и ФИФА о проведении товарищеских игр.

«Иран — очень хорошая команда, о чем я говорил раньше, а что касается сборной Киргизии, то главное создать прецедент, так как потом другие федерации не будут бояться играть с нами. Может, эти игры и прорубят определённое окно в сознании руководителей отдельных федераций», — заключил Колосков.

7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи команды со сборными Киргизии (24 сентября) и Ирана (ноябрь).

Матч с командой Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил расширенный список игроков, которых на осенние товарищеские матчи вызвал в сборную России Валерий Карпин.