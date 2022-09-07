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Стал известен расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Киргизией

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Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор и товарищеский матч с командой Киргизии.
Стал известен расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Киргизией
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

В команду Валерия Карпина на сентябрьский сбор вызваны четыре вратаря: Михаил Кержаков («Зенит»), Иван Ломаев («Крылья Советов»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»).

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что сборная России в ноябре может провести домашний матч с Боснией и Герцеговиной.

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