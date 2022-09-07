Стал известен расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Киргизией
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В команду Валерия Карпина на сентябрьский сбор вызваны четыре вратаря: Михаил Кержаков («Зенит»), Иван Ломаев («Крылья Советов»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»).
Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.
Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что сборная России в ноябре может провести домашний матч с Боснией и Герцеговиной.
⚡️ Расширенный состав сборной на сентябрьские сборы и товарищеский матч с Киргизией pic.twitter.com/6QUHeJaXJE— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2022