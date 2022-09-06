Шедевры Макарова и Сперцяна, победа «Ахмата» вдесятером и дважды перебитый пенальти в Химках: чем запомнился 8-й тур РПЛ

«Краснодар» обыграл «Сочи» и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, а Эдуард Сперцян догнал Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров. «Ахмат» и «Ростов» сумели на выезде взять верх над «Локомотивом» и «Торпедо», причём первые провели около часа в меньшинстве, а вторые вынуждены были дважды перебивать пенальти в компенсированное время. «Динамо» и ЦСКА одержали непростые победы над «Уралом» и «Крыльями Советов» благодаря голам Игоря Дивеева и Дениса Макарова. Чем запомнился восьмой тур РПЛ — в материале RT.

Ударный отрезок Сычевого

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром РПЛ неожиданно стал Гамид Агаларов. Нападающий, до того практически не игравший в элитном дивизионе, забил 19 мячей за скромную «Уфу» и летом перешёл в «Ахмат». В текущем розыгрыше его путь вполне может повторить Владимир Сычевой, ещё несколько лет назад выступавший в чемпионате Крыма.

Форвард ярко заявил о себе уже в матче второго тура с «Уралом», когда оформил хет-трик, выйдя на замену в перерыве. Затем он более чем на месяц взял паузу (в гостевых матчах с «Ростовом» и «Краснодаром» на поле его не выпускали вообще), после чего забил три мяча за семь дней. Сначала он поразил ворота «Локомотива», затем огорчил «Ахмат» в Кубке России и, наконец, помог команде обыграть «Химки». Таким образом, в активе Сычевого значатся шесть мячей в семи матчах во всех соревнованиях, а в гонке бомбардиров чемпионата он уступает только Квинси Промесу, Эдуарду Сперцяну и Кристиану Нобоа.

Регулярно отличаться Владимиру помогают два качества: выбор позиции в чужой штрафной и высокая дистанционная скорость. Именно в быстрых отрывах он забил большую часть своих мячей, благо «Оренбург» делает ставку на контратаки. Но главный секрет успеха форварда — шикарная реализация. Он превзошёл показатель ожидаемых голов (xG) 2,29 больше, чем вдвое, хотя ни разу не исполнял пенальти. Например, в противостоянии с «Уралом» он должен был забивать лишь однажды, но оформил хет-трик. В остальных встречах нападающий тоже выжимал максимум из своих моментов. Впрочем, по ходу сезона подобные показатели, как правило, сглаживаются.

Высокая результативность футболистов скромных команд свидетельствует и о ещё одном факторе — о снижении уровня защитников, которые не справляются даже с не самыми грозными нападающими. При этом вовсе не факт, что Сычевой, даже если станет лучшим снайпером, пополнит состав гранда. Подтверждает это пример Агаларова, который даже в «Ахмате» пока не стал основным.

Качественная работа Сторожука

Весной «Краснодар» больше всех пострадал от массового отъезда легионеров, но, несмотря на это, достойно завершил сезон, заняв четвёртое место. А в нынешнем южане и вовсе, вернув несколько иностранцев, ведут борьбу за титул.

В первых двух турах команда набрала всего одно очко, разойдясь миром с новичком и разгромно уступив гранду. Однако Александр Сторожук быстро привёл подопечных в чувство — и в следующих шести матчах они одержали пять побед при одной ничьей (на выезде с «Динамо»). Важно, что коллектив практически не допускает ранее присущих ему потерь в противостояниях с уступающими в классе оппонентами и обыгрывает равных. В последнем туре «Краснодар» взял верх над «Сочи» в южном дерби.

При этом «быки» не изменяют себе и продолжают демонстрировать смелый атакующий футбол. Так, коллектив входит в тройку по забитым мячам (17), владению (56,9%), количеству обводок (12,8) и точным передачам (83,7%). Традиционные проблемы в обороне и разрывы между линиями при контратаках оппонентов тоже никуда не делись, но завуалировать их помогает невероятная игра Матвея Сафонова, лидирующего в РПЛ по количеству сейвов (42). В результате ему удалось даже провести три матча в национальном первенстве на ноль.

Ярко проявляют себя и другие исполнители. Эдуард Сперцян становится главным бронебойным орудием южан и заслуженно с семью голами лидирует в гонке бомбардиров вместе с Промесом. Лишь нидерландцу он уступает и по среднему количеству ключевых пасов (2,9). Молодой Олакунле Олусегун не только идёт на втором месте в команде по системе «гол + пас» (именно его результативные действия помогли взять верх над «Сочи»), но и превращается в одного из лучших дриблёров первенства (3,7 удачной попытки за игру). Наконец, Александр Черников совершает огромный объём работы в опорной зоне и входит в топ-5 турнира по количеству перехватов (2,6).

Регулярные осечки «Факела»

А вот для «Факела» сезон складывается непросто. Команда, как и «Урал» и «Торпедо», по-прежнему не знает побед и ведёт борьбу за выживание. В восьмом туре воронежцы потерпели выездное поражение от «Пари Нижний Новгород». Пожалуй, единственная особенность, которой команда выделяется, помимо невероятной атмосферы на домашнем стадионе, — это умение терять очки.

Подопечные Олега Василенко открывали счёт в пяти матчах РПЛ, но набрали в них всего одно — в дебютном противостоянии с «Краснодаром». Затем они поочерёдно уступили «Ахмату» (1:2), ЦСКА (1:4), «Спартаку» (1:4) и «Пари НН» (1:3).

При этом многие эксперты отмечают, что футболисты слишком часто теряют концентрацию. Это приводит в том числе к нарушению правил в собственной штрафной. В текущем сезоне в ворота воронежцев назначили уже пять пенальти, четыре из которых были реализованы.

Есть вопросы и к тренерскому штабу. Команды не хватает на вторые таймы, что может свидетельствовать о не лучшей функциональной готовности. После перерыва новичок элитного дивизиона зачастую разваливается и проигрывает. Неслучайно 14 голов из 19 он пропустил начиная с 46-й минуты.

Невероятное возвращение Шелии

Помимо «Пари НН», силу воли в отчётном туре проявил «Ахмат». Грозненцам удалось на выезде обыграть «Локомотив», более часа проведя в меньшинстве. Причём роль как героя, так и антигероя в составе коллектива исполнил Мохамед Конате. За 28 проведённых на поле минут он успел открыть счёт, отличившись в третьем матче чемпионата подряд, и заработать две жёлтые карточки.

Однако, даже оставшись вдесятером и пропустив ответный мяч с довольно спорного пенальти, гости во втором тайме действовали надёжно и самоотверженно. Железнодорожники хотя и владели подавляющим преимуществом, создали не так много опасных моментов. А когда казалось, что мяч должен влететь в ворота, на его пути вставал Гиорги Шелия.

История возвращения опытного вратаря вообще получилась удивительной. Ещё в позапрошлом туре он пропустил три мяча от ЦСКА и был заменён в перерыве. После этого футболист вступил в конфликт с Андреем Талалаевым и был отправлен в дубль. Но тренер и подопечный сумели прийти к консенсусу, и Георги помог грозненцам набрать три очка в Москве, совершив восемь сейвов.

Удача сопутствовала команде и на чужой половине. На 62-й минуте редкая контратака завершилась изумительным голом воспитанника клубной академии Лечи Садулаева. Удивительная статистика: при трёх выстрелах в створ «Ахмат» отличился дважды.

А вот красно-зелёные вновь разочаровали собственных поклонников. После разгромов «Химок» и «Оренбурга», казалось, дела у них пошли на лад. Однако следом москвичи сенсационно уступили в Кубке страны «Пари НН», а теперь проиграли в чемпионате. Пока под руководством Йозефа Циннбауэра они одержали всего две победы в девяти встречах.

Неудачные результаты подтолкнули руководство к кадровым решениям. Впрочем, главный тренер пока остался на своём посту. А вот его помощник Марвин Комппер, возглавивший команду после отъезда Маркуса Гисдоля, уволен.

Натужные победы «Динамо» и ЦСКА

Если «Локомотив» допустил очередную осечку, то два других столичных гранда, ЦСКА и «Динамо», одержали крайне непростые победы над уступающими в классе оппонентами. Армейцам дали бой в Самаре «Крылья Советов». Под проливным дождём на размокшем тяжёлом газоне хозяева почти 80 минут сдерживали фаворита.

В некоторых эпизодах команду выручал записавший себе в актив шесть сейвов Иван Ломаев, в других от гостей отворачивалось везение. Да ещё и судья Артём Любимов после просмотра VAR не увидел нарушения правил в штрафной хозяев после контакта Гленна Бэйла с Хесусом Мединой. Однако в концовке красно-синие всё же додавили соперника. Добиться успеха им помог удачный розыгрыш стандартного положения. Подачу с углового в гол преобразовал Игорь Дивеев.

А «Динамо» неожиданно столкнулось с проблемами в домашнем противостоянии с «Уралом». Учитывая осечки во встречах с «Факелом» (3:3) и «Пари НН» (2:2), очередная потеря очков в матче с командой из нижней половины таблицы стала бы симптоматичной.

Первый тайм не предвещал болельщикам ничего хорошего. На гол Константина Тюкавина екатеринбуржцы ответили мячом Эрика Бикфалви. Но у бело-голубых нашлась своя палочка-выручалочка в лице Дениса Макарова. Хавбек из зоны возле правого угла штрафной нанёс потрясающий выстрел в дальнюю девятку с левой ноги.

Напрасные спасения Бабурина

Однако сложнее всего победа далась «Ростову», который вырвал три очка в выездном противостоянии с «Торпедо» лишь на 99-й минуте. Да и то добиться успеха подопечным Валерия Карпина помогли неоднозначные решения судьи Яна Бобровского.

Уже в добавленное ко второму тайму время он рискнул назначить пенальти за фол со стороны Олега Кожемякина. Но проведший великолепную встречу Егор Бабурин парировал выстрел Егора Голенкова в правый от себя угол. Рефери попросил перебить, поскольку вратарь покинул линию ворот раньше времени. Со второй попытки Бабурин снова совершил чудо, отразив выстрел Николая Комличенко прямо по центру. Но Бобровский зафиксировал аналогичное нарушение.

И лишь с третьей попытки Максим Осипенко сумел переиграть голкипера. Неудивительно, что в столичном клубе остались крайне недовольны работой судьи, а главный тренер команды Николай Савичев даже заявил, что «такого беспредела не видел». Однако сторону Бобровского после финального свистка неожиданно занял Бабурин, признавший, что действительно выдвигался с линии до ударов.

Южанам же остаётся лишь порадоваться непростой победе, которая позволила им догнать в турнирной таблице «Спартак». А в следующем туре командам как раз предстоит встретиться между собой в Ростове-на-Дону. Пока же жёлто-синие и «Зенит» остаются единственными коллективами, не знающими поражений в текущем сезоне РПЛ.