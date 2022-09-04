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Акинфеев провёл 300-й сухой матч в составе ЦСКА

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Московский ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России по футболу встречался с самарскими «Крыльями Советов».
Акинфеев провёл 300-й сухой матч в составе ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провёл 300-й сухой матч за московскую команду, сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Это рекорд болельщиков, моей семьи, моих родителей. Все будем не отмечать, но радоваться просто», — сказал Акинфеев.

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч в матче забил Игорь Дивеев (79-я минута).

36-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года.

Ранее голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков оценил игру Акинфеева в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

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