ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
В составе красно-синих мяч забил Игорь Дивеев (79-я минута).
ЦСКА вышел на вторую строчку таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 17 очков. Он обходит по дополнительным показателям «Краснодар» (17). Лидирующую позицию занимает петербургский «Зенит» (17).
Ранее глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии травмированных футболистов.