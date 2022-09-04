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ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

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Столичный ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В составе красно-синих мяч забил Игорь Дивеев (79-я минута).

ЦСКА вышел на вторую строчку таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 17 очков. Он обходит по дополнительным показателям «Краснодар» (17). Лидирующую позицию занимает петербургский «Зенит» (17).

Ранее глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии травмированных футболистов.

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