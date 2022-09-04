В ЦСКА рассказали о состоянии Заболотного, Ушакова и Щенникова

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии травмированных футболистов.

«Планируем, что в среду Заболотный приступит к тренировкам со всеми бесконтактно. Ожидаем, что в течение двух недель он вернётся к тренировкам в общей группе. Если у Ушакова и Щенникова всё пойдет по плану, в ближайшие семь-десять дней ожидаем их возвращения в общую группу», — цитирует Безуглова пресс-служба армейцев.

У Щенникова выявили воспаление сухожилия. Защитник не принимал участия в четырёх турах РПЛ. Нападающий красно-синих Заболотный получил травму в матче шестого тура чемпионата России по футболу с «Ахматом» (4:2).

Ранее сообщалось, что бразильский защитник Виллиан Роша заключил контракт с московским ЦСКА до конца сезона-2024/25.