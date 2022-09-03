«Химки» потерпели четвёртое поражение подряд в РПЛ после увольнения Юрана

«Оренбург» на своём поле нанёс поражение подмосковным «Химкам» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Марцела Лички.

В составе «Оренбурга» мячи забили Владимир Сычевой (37-я минута), Химми Марин (39-я, 82-я). У «Химок» отличился Александр Долгов (24-я).

«Оренбург» (девять очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» (семь) опустились на 12-ю позицию.

Подмосковный клуб после увольнения Сергея Юрана 9 августа потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ. Под руководством 53-летнего специалиста «Химки» одержали победу в трёх матчах и одну встречу проиграли.

Юрана на посту главного тренера сменил Николай Писарев, которого после четырёх поражений уволили 31 августа. Его место занял Спартак Гогниев.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника «Химок».