военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Химки» потерпели четвёртое поражение подряд в РПЛ после увольнения Юрана

Короткая ссылка
«Оренбург» на своём поле нанёс поражение подмосковным «Химкам» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
«Химки» потерпели четвёртое поражение подряд в РПЛ после увольнения Юрана
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Марцела Лички.

В составе «Оренбурга» мячи забили Владимир Сычевой (37-я минута), Химми Марин (39-я, 82-я). У «Химок» отличился Александр Долгов (24-я).

«Оренбург» (девять очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» (семь) опустились на 12-ю позицию.

Подмосковный клуб после увольнения Сергея Юрана 9 августа потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ. Под руководством 53-летнего специалиста «Химки» одержали победу в трёх матчах и одну встречу проиграли.

Юрана на посту главного тренера сменил Николай Писарев, которого после четырёх поражений уволили 31 августа. Его место занял Спартак Гогниев.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника «Химок».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить