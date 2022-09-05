Малком: стараемся делать всё возможное, чтобы вновь выиграть РПЛ

Нападающий «Зенита» Малком оценил шансы петербургской команды выиграть чемпионат России в текущем сезоне.

«Станет ли «Зенит» чемпионом в этом сезоне? Мы стараемся делать всё возможное, чтобы вновь выиграть РПЛ, но не вижу смысла сейчас говорить об этом. Нам нужно просто делать свою работу и стараться побеждать в каждом матче», — цитирует Малкома «РБ Спорт».

Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. Бразилец также выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс». В сезоне-2022/23 футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Встреча восьмого тура между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об интриге в Российской премьер-лиге (РПЛ).