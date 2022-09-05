Гендиректор «Зенита» Медведев считает, что интрига в РПЛ ещё не умерла

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об интриге в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Интрига в чемпионате исчезает? Вы знаете, распространение таких мнений и слухов имеет одну только цель — чтобы «Зенит» расслабился. Как чемпионат начался, так сразу начали вручать золотые медали», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Он также отметил, что впереди ещё 22 игры, а отрыв от второго и третьего места — всего три очка. По его словам, каждая команда выходит играть с «Зенитом» с особым настроем, чтобы отнимать очки.

«Итоги надо будет подводить, когда разрыв будет недосягаем, тогда и можно будет сказать, что интриги нет», — добавил Медведев.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после восьми туров, набрав 20 очков.

Следующим соперником петербургской команды станет «Оренбург». Матч состоится 11 сентября в 17:30 мск.

Ранее Медведев прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.