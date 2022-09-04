ФК «Торпедо» подписал контракт с венгерским форвардом Костой
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Венгерский форвард подписал контракт с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба «Торпедо». Информация о сроках соглашения с 25-летним футболистом не уточняется.
Transfermarkt оценивает стоимость венгра в €400 тыс.
Чёрно-белые (одно очко) располагаются на 15-м месте в турнирной таблице. В матче восьмого тура «Торпедо» сыграет с «Ростовом» 5 сентября.
Ранее сообщалось, что французский футболист с российским паспортом Дамьен Ле Таллек подписал контракт с «Торпедо».