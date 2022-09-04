Циннбауэр — о поражении от «Ахмата»: мы доминировали весь матч

Тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о поражении в матче чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«Мы доминировали, игра была под нашим контролем, но исход матча решается забитыми мячами. К сожалению, нам не удалось забить достаточно, чтобы выиграть», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Циннбауэр также объяснил, почему на замену вышли менее атакующие игроки.

«Да, когда соперник остался в меньшинстве, мы хотели освежить игру свежими футболистами», — сказал Циннбауэр.

«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. Команда из Грозного в середине первого тайма осталась в меньшинстве после удаления Мохамеда Конате (28-я минута).

В составе «Ахмата» мячи забили Конате (3-я), Лечи Садулаев (62-я). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (42-я, пенальти).

«Ахмат» (11 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» (девять) идёт на девятой позиции.

Ранее в «Ахмате» рассказали, что Гамид Агаларов должен был выйти на поле в матче с «Локомотивом».