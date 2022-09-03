«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1.

В составе краснодарского клуба мячи забили Олакунле Олусегун (49-я минута) и Эдуард Сперцян (52-я). У «Сочи» отличился Георгий Мелкадзе (65-я).

«Краснодар» набрал 17 очков и вышел на вторую строчку в таблице чемпионата России, обогнав московский «Спартак» (17) по дополнительным показателям. «Сочи» (13) занимает шестую строчку.

Ранее сообщалось, что воспитанник французского «Пари Сен-Жермен» Мусса Сиссако перешёл в «Сочи» на правах свободного агента.