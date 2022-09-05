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Федун раскритиковал фанатов «Спартака» за недостаточную поддержку в матче с «Зенитом»

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Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун считает, что из-за бойкота активных болельщиков красно-белые на своём стадионе играли с петербургским «Зенитом», как в гостях.

«Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы. Они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится. То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это зенитовская торсида зарядила и понесла своих футболистов вперёд, а у нас поддержки, к сожалению, не было», — цитирует Федуна ТАСС.

По его словам, у «Зенита» качество игроков повыше, поскольку это самый богатый клуб России. Федун также похвалил работу арбитров в матче.

«Но очень странно, что мы дома играли, как в гостях», — добавил Федун.

Матч посетили порядка 15 тыс. зрителей при вместимости стадиона 45 тыс. 

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1. 

Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

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