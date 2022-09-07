СЭ: сборная России по футболу может сыграть с Сенегалом и Перу
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Помимо Киргизии и Боснии и Герцеговины сборная России ведёт переговоры о товарищеских матчах на следующий год. Соперниками команды могут стать сборные Сенегала и Перу, сообщает «Спорт-Экспресс».
7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи команды со сборными Киргизии (24 сентября) и Ирана (ноябрь).
Матч с командой Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Д. Омурзакова.
Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что руководители национальных футбольных федераций могут задуматься о возможности проведения товарищеских матчей со сборной России после того, как она сыграет с командами Киргизии и Ирана.